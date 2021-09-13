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Номер извещения
0119200000121011279
Уникальный номер закупки
0119200000121011279
Наименование закупки
ЭЗП № 11579/21 "Выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях реконструкции объекта капитального строительства: Очистные сооружения канализации КГАУ «СОЦ «Жарки»" 0119200000121011279
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форм
Дата публикации
02.09.2021 14:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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ЭЗП № 11579/21 "Выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях реконструкции объекта капитального строительства: Очистные сооружения канализации КГАУ «СОЦ «Жарки»"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0119200000121011279Подведение итогов не позднее ЭЗП № 11579/21 "Выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях реконструкции объекта капитального строительства: Очистные сооружения канализации КГАУ «СОЦ «Жарки»"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЭЗП № 11579/21 "Выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях реконструкции объекта капитального строительства: Очистные сооружения канализации КГАУ «СОЦ «Жарки»"
Начальная цена
6 488 387,19
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов