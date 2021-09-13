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    Главная / Торги / ЭЗП № 11579/21 "Выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях реконструкции объекта капитального строительства: Очистные сооружения канализации КГАУ «СОЦ «Жарки»" 0119200000121011279

    ЭЗП № 11579/21 "Выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях реконструкции объекта капитального строительства: Очистные сооружения канализации КГАУ «СОЦ «Жарки»" 0119200000121011279

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 05:0013.09.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0119200000121011279Дата и время окончания срока приема заявок ЭЗП № 11579/21 "Выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях реконструкции объекта капитального строительства: Очистные сооружения канализации КГАУ «СОЦ «Жарки»"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0119200000121011279

    Уникальный номер закупки

    0119200000121011279

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЭЗП № 11579/21 "Выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях реконструкции объекта капитального строительства: Очистные сооружения канализации КГАУ «СОЦ «Жарки»" 0119200000121011279

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форм

    Дата публикации

    02.09.2021 14:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
    Все закупки и тендеры

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 0

    ЭЗП № 11579/21 "Выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях реконструкции объекта капитального строительства: Очистные сооружения канализации КГАУ «СОЦ «Жарки»"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Ожидание публикации договора в ЕИС

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0119200000121011279Подведение итогов не позднее ЭЗП № 11579/21 "Выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях реконструкции объекта капитального строительства: Очистные сооружения канализации КГАУ «СОЦ «Жарки»"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЭЗП № 11579/21 "Выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях реконструкции объекта капитального строительства: Очистные сооружения канализации КГАУ «СОЦ «Жарки»"

    Начальная цена

    6 488 387,19

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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