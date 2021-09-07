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Номер извещения
0142200001321019363
Уникальный номер закупки
0142200001321019363
Наименование закупки
Проведение запроса предложений по определению поставщиков на поставку лекарственного препарата «Креон 40000» по решению врачебной комиссии в рамках льготного лекарственного обеспечения на 2021 год. 0142200001321019363
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форм
Дата публикации
27.08.2021 05:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Проведение запроса предложений по определению поставщиков на поставку лекарственного препарата «Креон 40000» по решению врачебной комиссии в рамках льготного лекарственного обеспечения на 2021 год.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0142200001321019363Подведение итогов не позднее Проведение запроса предложений по определению поставщиков на поставку лекарственного препарата «Креон 40000» по решению врачебной комиссии в рамках льготного лекарственного обеспечения на 2021 год.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение запроса предложений по определению поставщиков на поставку лекарственного препарата «Креон 40000» по решению врачебной комиссии в рамках льготного лекарственного обеспечения на 2021 год.
Начальная цена
79 950,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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