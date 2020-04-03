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    Главная / Торги / Проведение предварительного отбора участников в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера. 0166300001020000013

    Проведение предварительного отбора участников в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера. 0166300001020000013

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2020 10:0003.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0166300001020000013Дата и время окончания срока приема заявок Проведение предварительного отбора участников в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0166300001020000013

    Уникальный номер закупки

    0166300001020000013

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение предварительного отбора участников в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера. 0166300001020000013

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 14:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЩЕКИНСКИЙ РАЙОН
    Все закупки и тендеры АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 0

    Проведение предварительного отбора участников в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0166300001020000013Подведение итогов не позднее Проведение предварительного отбора участников в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение предварительного отбора участников в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера.

    Начальная цена

    1,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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