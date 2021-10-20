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    Главная / Торги / Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства: "Реконструкция и развитие гражданского сектора аэропорта Бельбек (г. Севастополь)" 0175200000421000497

    Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства: "Реконструкция и развитие гражданского сектора аэропорта Бельбек (г. Севастополь)" 0175200000421000497

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.10.2021 06:0020.10.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0175200000421000497Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства: "Реконструкция и развитие гражданского сектора аэропорта Бельбек (г. Севастополь)"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0175200000421000497

    Уникальный номер закупки

    0175200000421000497

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства: "Реконструкция и развитие гражданского сектора аэропорта Бельбек (г. Севастополь)" 0175200000421000497

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс с ограниченным участием в электронной форме

    Дата публикации

    28.09.2021 10:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
    Все закупки и тендеры КОМИТЕТ ГОСЗАКАЗА КРЫМА

    Юридический адрес

    295022, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, Кечкеметская, 198

    Почтовый адрес

    295022, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, Кечкеметская, 198

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 0

    Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства: "Реконструкция и развитие гражданского сектора аэропорта Бельбек (г. Севастополь)"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Ожидание публикации договора в ЕИС

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0175200000421000497Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства: "Реконструкция и развитие гражданского сектора аэропорта Бельбек (г. Севастополь)"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства: "Реконструкция и развитие гражданского сектора аэропорта Бельбек (г. Севастополь)"

    Начальная цена

    1 198 386 240,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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