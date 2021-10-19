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Номер извещения
0166300004221000031
Уникальный номер закупки
0166300004221000031
Наименование закупки
Оказание услуг по организации питания детей и подростков в оздоровительных лагерях дневного пребывания в период осенних каникул 2021 года 0166300004221000031
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Дата публикации
27.09.2021 16:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации питания детей и подростков в оздоровительных лагерях дневного пребывания в период осенних каникул 2021 года
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации питания детей и подростков в оздоровительных лагерях дневного пребывания в период осенних каникул 2021 года
Начальная цена
675 990,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов