Оказание услуг по организации питания детей и подростков в оздоровительных лагерях дневного пребывания в период осенних каникул 2021 года 0166300004221000031

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0166300004221000031 Уникальный номер закупки 0166300004221000031 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по организации питания детей и подростков в оздоровительных лагерях дневного пребывания в период осенних каникул 2021 года 0166300004221000031 Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс с ограниченным участием в электронной форме Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИМОВСКИЙ РАЙОН

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