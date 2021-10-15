Оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей, проживающих преимущественно в г.о. Тольятти, г.о. Жигулевск, м.р. Ставропольский, находящихся в трудной жизненной ситуации, в санаторном оздоровительном лагере круглогодичного действия 0142200001321021407

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0142200001321021407 Уникальный номер закупки 0142200001321021407 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей, проживающих преимущественно в г.о. Тольятти, г.о. Жигулевск, м.р. Ставропольский, находящихся в трудной жизненной ситуации, в санаторном оздоровительном лагере круглогодичного действия 0142200001321021407 Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс с ограниченным участием в электронной форме Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Все закупки и тендеры ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru