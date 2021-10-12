Поставка продуктов питания (Бакалейная продукция) в 1-ом квартале 2022 года для нужд государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области «Школа-интернат № 2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Жигулевск» 0142200001321021151

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0142200001321021151 Уникальный номер закупки 0142200001321021151 Номер закупки Наименование закупки Поставка продуктов питания (Бакалейная продукция) в 1-ом квартале 2022 года для нужд государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области «Школа-интернат № 2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Жигулевск» 0142200001321021151 Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс с ограниченным участием в электронной форме Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Все закупки и тендеры ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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