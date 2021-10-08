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Номер извещения
0142200001321020746
Уникальный номер закупки
0142200001321020746
Наименование закупки
Оказание услуг по организации диетического лечебного питания для пациентов, находящихся на стационарном лечении в отделениях государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Самарская областная детская инфекционная больница" в 2022году. 0142200001321020746
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Дата публикации
15.09.2021 10:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации диетического лечебного питания для пациентов, находящихся на стационарном лечении в отделениях государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Самарская областная детская инфекционная больница" в 2022году.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0142200001321020746Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации диетического лечебного питания для пациентов, находящихся на стационарном лечении в отделениях государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Самарская областная детская инфекционная больница" в 2022году.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации диетического лечебного питания для пациентов, находящихся на стационарном лечении в отделениях государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Самарская областная детская инфекционная больница" в 2022году.
Начальная цена
4 316 166,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов