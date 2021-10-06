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    Главная / Торги / Разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Городская усадьба Морозова, XIX в.: жилой дом, конец XIX в., белокаменные пилоны ворот, XIX в.» 0800400004921000013

    Разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Городская усадьба Морозова, XIX в.: жилой дом, конец XIX в., белокаменные пилоны ворот, XIX в.» 0800400004921000013

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.10.2021 06:0006.10.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0800400004921000013Дата и время окончания срока приема заявок Разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Городская усадьба Морозова, XIX в.: жилой дом, конец XIX в., белокаменные пилоны ворот, XIX в.»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0800400004921000013

    Уникальный номер закупки

    0800400004921000013

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Городская усадьба Морозова, XIX в.: жилой дом, конец XIX в., белокаменные пилоны ворот, XIX в.» 0800400004921000013

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс с ограниченным участием в электронной форме

    Дата публикации

    14.09.2021 17:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ НАРОДОВ РОССИИ"
    Все закупки и тендеры ФГБУ "ДОМ НАРОДОВ РОССИИ"

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 0

    Разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Городская усадьба Морозова, XIX в.: жилой дом, конец XIX в., белокаменные пилоны ворот, XIX в.»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Ожидание публикации договора в ЕИС

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0800400004921000013Подведение итогов не позднее Разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Городская усадьба Морозова, XIX в.: жилой дом, конец XIX в., белокаменные пилоны ворот, XIX в.»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Городская усадьба Морозова, XIX в.: жилой дом, конец XIX в., белокаменные пилоны ворот, XIX в.»

    Начальная цена

    39 853 882,37

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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