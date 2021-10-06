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Номер извещения
0800400004921000013
Уникальный номер закупки
0800400004921000013
Наименование закупки
Разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Городская усадьба Морозова, XIX в.: жилой дом, конец XIX в., белокаменные пилоны ворот, XIX в.» 0800400004921000013
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Дата публикации
14.09.2021 17:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Городская усадьба Морозова, XIX в.: жилой дом, конец XIX в., белокаменные пилоны ворот, XIX в.»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0800400004921000013Подведение итогов не позднее Разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Городская усадьба Морозова, XIX в.: жилой дом, конец XIX в., белокаменные пилоны ворот, XIX в.»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Городская усадьба Морозова, XIX в.: жилой дом, конец XIX в., белокаменные пилоны ворот, XIX в.»
Начальная цена
39 853 882,37
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов