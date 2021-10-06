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    Главная / Торги / Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию объекта капитального строительства «Учебно-административный корпус Северо-Западного института управления - филиала РАНХиГС по адресу: г. Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., дом 30-32» 0373100037621000080

    Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию объекта капитального строительства «Учебно-административный корпус Северо-Западного института управления - филиала РАНХиГС по адресу: г. Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., дом 30-32» 0373100037621000080

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.10.2021 09:0006.10.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0373100037621000080Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию объекта капитального строительства «Учебно-административный корпус Северо-Западного института управления - филиала РАНХиГС по адресу: г. Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., дом 30-32»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0373100037621000080

    Уникальный номер закупки

    0373100037621000080

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию объекта капитального строительства «Учебно-административный корпус Северо-Западного института управления - филиала РАНХиГС по адресу: г. Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., дом 30-32» 0373100037621000080

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс с ограниченным участием в электронной форме

    Дата публикации

    14.09.2021 15:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
    Все закупки и тендеры РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, АКАДЕМИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ, РАНХИГС, ФГБОУ ВО "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 0

    Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию объекта капитального строительства «Учебно-административный корпус Северо-Западного института управления - филиала РАНХиГС по адресу: г. Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., дом 30-32»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Ожидание публикации договора в ЕИС

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0373100037621000080Подведение итогов не позднее Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию объекта капитального строительства «Учебно-административный корпус Северо-Западного института управления - филиала РАНХиГС по адресу: г. Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., дом 30-32»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию объекта капитального строительства «Учебно-административный корпус Северо-Западного института управления - филиала РАНХиГС по адресу: г. Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., дом 30-32»

    Начальная цена

    175 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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