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    Главная / Торги / Выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства: "Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (III очередь строительства), Республика Саха (Якутия)" 0373100090921000018

    Выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства: "Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (III очередь строительства), Республика Саха (Якутия)" 0373100090921000018

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.10.2021 07:0013.10.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0373100090921000018Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства: "Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (III очередь строительства), Республика Саха (Якутия)"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0373100090921000018

    Уникальный номер закупки

    0373100090921000018

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства: "Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (III очередь строительства), Республика Саха (Якутия)" 0373100090921000018

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс с ограниченным участием в электронной форме

    Дата публикации

    14.09.2021 14:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАЖДАНСКИХ АЭРОПОРТОВ (АЭРОДРОМОВ)"
    Все закупки и тендеры ФГУП "АГА (А)"

    Юридический адрес

    125171, Российская Федерация, Москва, 5-й Войковский проезд, 28

    Почтовый адрес

    125171, Российская Федерация, Москва, 5-й Войковский проезд, 28

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 0

    Выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства: "Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (III очередь строительства), Республика Саха (Якутия)"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Ожидание публикации договора в ЕИС

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0373100090921000018Подведение итогов не позднее Выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства: "Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (III очередь строительства), Республика Саха (Якутия)"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства: "Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (III очередь строительства), Республика Саха (Якутия)"

    Начальная цена

    2 624 973 576,26

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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