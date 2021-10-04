Оказание услуг по организации и ежедневному приготовлению горячего лечебного питания для пациентов стационара для нужд ГБУЗ НО "Городская больница №2 г.Дзержинска" 0832200006621001159

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0832200006621001159 Уникальный номер закупки 0832200006621001159 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по организации и ежедневному приготовлению горячего лечебного питания для пациентов стационара для нужд ГБУЗ НО "Городская больница №2 г.Дзержинска" 0832200006621001159 Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс с ограниченным участием в электронной форме Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Все закупки и тендеры ГКУ НО "ЦРЗ НО" Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru