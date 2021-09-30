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    Главная / Торги / Оказание услуг по организации и доставке горячего питания в 2022 году 0171200001921001979

    Оказание услуг по организации и доставке горячего питания в 2022 году 0171200001921001979

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2021 07:0030.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0171200001921001979Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации и доставке горячего питания в 2022 годуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0171200001921001979

    Уникальный номер закупки

    0171200001921001979

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по организации и доставке горячего питания в 2022 году 0171200001921001979

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс с ограниченным участием в электронной форме

    Дата публикации

    08.09.2021 14:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
    Все закупки и тендеры ДГЗ ЯО

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 0

    Оказание услуг по организации и доставке горячего питания в 2022 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Ожидание публикации договора в ЕИС

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0171200001921001979Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации и доставке горячего питания в 2022 году

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по организации и доставке горячего питания в 2022 году

    Начальная цена

    122 139 357,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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