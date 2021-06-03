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Номер извещения
0851200000621002357
Уникальный номер закупки
0851200000621002357
Наименование закупки
Оказание услуг по организации, обеспечению и приготовлению готового лечебного питания для больных, находящихся в стационарных отделениях государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская больница № 4». 0851200000621002357
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Дата публикации
11.05.2021 13:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации, обеспечению и приготовлению готового лечебного питания для больных, находящихся в стационарных отделениях государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская больница № 4».
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0851200000621002357Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации, обеспечению и приготовлению готового лечебного питания для больных, находящихся в стационарных отделениях государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская больница № 4».
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации, обеспечению и приготовлению готового лечебного питания для больных, находящихся в стационарных отделениях государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская больница № 4».
Начальная цена
9 855 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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