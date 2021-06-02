Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Определение поставщика говядины охлажденной (совместные торги) (№236-КОУЭФ-21-ТН) 0132300001721000260

    Определение поставщика говядины охлажденной (совместные торги) (№236-КОУЭФ-21-ТН) 0132300001721000260

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.06.2021 06:0002.06.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0132300001721000260Дата и время окончания срока приема заявок Определение поставщика говядины охлажденной (совместные торги) (№236-КОУЭФ-21-ТН)Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0132300001721000260

    Уникальный номер закупки

    0132300001721000260

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Определение поставщика говядины охлажденной (совместные торги) (№236-КОУЭФ-21-ТН) 0132300001721000260

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс с ограниченным участием в электронной форме

    Дата публикации

    07.05.2021 14:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АДМИНИСТРАЦИЯ Г.ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
    Все закупки и тендеры АДМИНИСТРАЦИЯ Г.ДЗЕРЖИНСКА

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 0

    Определение поставщика говядины охлажденной (совместные торги) (№236-КОУЭФ-21-ТН)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0132300001721000260Подведение итогов не позднее Определение поставщика говядины охлажденной (совместные торги) (№236-КОУЭФ-21-ТН)

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Определение поставщика говядины охлажденной (совместные торги) (№236-КОУЭФ-21-ТН)

    Начальная цена

    13 533 291,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить