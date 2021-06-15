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Номер извещения
0851200000621002210
Уникальный номер закупки
0851200000621002210
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению областной профильной смены «Спортивное совершенство» для детей, занимающихся разными видами спорта (хоккей с мячом, гимнастика, единоборство, футбол, волейбол) в областных и муниципальных спортивных школах и секциях г. Новосибирска и Новосибирской области, в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия, количество путевок - 120 шт. 0851200000621002210
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
Дата публикации
30.04.2021 04:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению областной профильной смены «Спортивное совершенство» для детей, занимающихся разными видами спорта (хоккей с мячом, гимнастика, единоборство, футбол, волейбол) в областных и муниципальных спортивных школах и секциях г. Новосибирска и Новосибирской области, в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия, количество путевок - 120 шт.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0851200000621002210Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению областной профильной смены «Спортивное совершенство» для детей, занимающихся разными видами спорта (хоккей с мячом, гимнастика, единоборство, футбол, волейбол) в областных и муниципальных спортивных школах и секциях г. Новосибирска и Новосибирской области, в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия, количество путевок - 120 шт.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению областной профильной смены «Спортивное совершенство» для детей, занимающихся разными видами спорта (хоккей с мячом, гимнастика, единоборство, футбол, волейбол) в областных и муниципальных спортивных школах и секциях г. Новосибирска и Новосибирской области, в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия, количество путевок - 120 шт.
Начальная цена
1 126 080,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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