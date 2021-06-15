Оказание услуг по проведению областной профильной смены «Спортивное совершенство» для детей, занимающихся разными видами спорта (хоккей с мячом, гимнастика, единоборство, футбол, волейбол) в областных и муниципальных спортивных школах и секциях г. Новосибирска и Новосибирской области, в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия, количество путевок - 120 шт. 0851200000621002210

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0851200000621002210 Уникальный номер закупки 0851200000621002210 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по проведению областной профильной смены «Спортивное совершенство» для детей, занимающихся разными видами спорта (хоккей с мячом, гимнастика, единоборство, футбол, волейбол) в областных и муниципальных спортивных школах и секциях г. Новосибирска и Новосибирской области, в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия, количество путевок - 120 шт. 0851200000621002210 Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс с ограниченным участием в электронной форме Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ"

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