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    Главная / Торги / Выполнение комплекса работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта: «Жилой комплекс со встроенными помещениями и пристроенными паркингами» по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, участок 4 (северо-западнее пересечения с улицей Доблести) по титульному списку капитального строительства «Жилой комплекс на 1343 квартиры в 21 квартале Красносельского района г. Санкт-Петербург» 0372100004921000009

    Выполнение комплекса работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта: «Жилой комплекс со встроенными помещениями и пристроенными паркингами» по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, участок 4 (северо-западнее пересечения с улицей Доблести) по титульному списку капитального строительства «Жилой комплекс на 1343 квартиры в 21 квартале Красносельского района г. Санкт-Петербург» 0372100004921000009

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2021 10:0014.10.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0372100004921000009Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта: «Жилой комплекс со встроенными помещениями и пристроенными паркингами» по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, участок 4 (северо-западнее пересечения с улицей Доблести) по титульному списку капитального строительства «Жилой комплекс на 1343 квартиры в 21 квартале Красносельского района г. Санкт-Петербург»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0372100004921000009

    Уникальный номер закупки

    0372100004921000009

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение комплекса работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта: «Жилой комплекс со встроенными помещениями и пристроенными паркингами» по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, участок 4 (северо-западнее пересечения с улицей Доблести) по титульному списку капитального строительства «Жилой комплекс на 1343 квартиры в 21 квартале Красносельского района г. Санкт-Петербург» 0372100004921000009

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурс в электронной форме с проектной документацией

    Дата публикации

    21.09.2021 15:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "6 ЦЕНТР ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 6899, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)"
    Все закупки и тендеры ФГКУ "6 ЦЗЗ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ"

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 0

    Выполнение комплекса работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта: «Жилой комплекс со встроенными помещениями и пристроенными паркингами» по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, участок 4 (северо-западнее пересечения с улицей Доблести) по титульному списку капитального строительства «Жилой комплекс на 1343 квартиры в 21 квартале Красносельского района г. Санкт-Петербург»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Ожидание публикации договора в ЕИС

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0372100004921000009Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта: «Жилой комплекс со встроенными помещениями и пристроенными паркингами» по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, участок 4 (северо-западнее пересечения с улицей Доблести) по титульному списку капитального строительства «Жилой комплекс на 1343 квартиры в 21 квартале Красносельского района г. Санкт-Петербург»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта: «Жилой комплекс со встроенными помещениями и пристроенными паркингами» по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, участок 4 (северо-западнее пересечения с улицей Доблести) по титульному списку капитального строительства «Жилой комплекс на 1343 квартиры в 21 квартале Красносельского района г. Санкт-Петербург»

    Начальная цена

    6 208 281 285,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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