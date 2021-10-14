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Номер извещения
0373100076521000338
Уникальный номер закупки
0373100076521000338
Наименование закупки
Выполнение капитального ремонта фасада здания: устройство вентилируемого фасада здания стилобата общежития по адресу: г. Москва, переулок Госпитальный, д. 4-6, стр.3 0373100076521000338
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурс в электронной форме с проектной документацией
Дата публикации
15.09.2021 19:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105005, Г. МОСКВА, УЛ. 2-Я БАУМАНСКАЯ, Д. 5, СТР. 1,
Почтовый адрес
105005, Г МОСКВА77, УЛ БАУМАНСКАЯ 2-Я, 5, 1
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение капитального ремонта фасада здания: устройство вентилируемого фасада здания стилобата общежития по адресу: г. Москва, переулок Госпитальный, д. 4-6, стр.3
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение капитального ремонта фасада здания: устройство вентилируемого фасада здания стилобата общежития по адресу: г. Москва, переулок Госпитальный, д. 4-6, стр.3
Начальная цена
16 496 950,85
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов