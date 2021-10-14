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    Главная / Торги / Выполнение капитального ремонта фасада здания: устройство вентилируемого фасада здания стилобата общежития по адресу: г. Москва, переулок Госпитальный, д. 4-6, стр.3 0373100076521000338

    Выполнение капитального ремонта фасада здания: устройство вентилируемого фасада здания стилобата общежития по адресу: г. Москва, переулок Госпитальный, д. 4-6, стр.3 0373100076521000338

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2021 10:0014.10.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0373100076521000338Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение капитального ремонта фасада здания: устройство вентилируемого фасада здания стилобата общежития по адресу: г. Москва, переулок Госпитальный, д. 4-6, стр.3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0373100076521000338

    Уникальный номер закупки

    0373100076521000338

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение капитального ремонта фасада здания: устройство вентилируемого фасада здания стилобата общежития по адресу: г. Москва, переулок Госпитальный, д. 4-6, стр.3 0373100076521000338

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурс в электронной форме с проектной документацией

    Дата публикации

    15.09.2021 19:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
    Все закупки и тендеры МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА

    Юридический адрес

    105005, Г. МОСКВА, УЛ. 2-Я БАУМАНСКАЯ, Д. 5, СТР. 1,

    Почтовый адрес

    105005, Г МОСКВА77, УЛ БАУМАНСКАЯ 2-Я, 5, 1

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 0

    Выполнение капитального ремонта фасада здания: устройство вентилируемого фасада здания стилобата общежития по адресу: г. Москва, переулок Госпитальный, д. 4-6, стр.3

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Ожидание публикации договора в ЕИС

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0373100076521000338Подведение итогов не позднее Выполнение капитального ремонта фасада здания: устройство вентилируемого фасада здания стилобата общежития по адресу: г. Москва, переулок Госпитальный, д. 4-6, стр.3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение капитального ремонта фасада здания: устройство вентилируемого фасада здания стилобата общежития по адресу: г. Москва, переулок Госпитальный, д. 4-6, стр.3

    Начальная цена

    16 496 950,85

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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