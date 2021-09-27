www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
0851200000621005386
Уникальный номер закупки
0851200000621005386
Наименование закупки
Выполнение работ по реконструкции системы водоотведения города Оби Новосибирской области (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства) 0851200000621005386
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурс в электронной форме с проектной документацией
Дата публикации
02.09.2021 10:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по реконструкции системы водоотведения города Оби Новосибирской области (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по реконструкции системы водоотведения города Оби Новосибирской области (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства)
Начальная цена
61 205 410,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов