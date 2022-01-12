Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия: работы по разработке проектной и рабочей документации на замену и восстановление работоспособности системы вентиляции Главного здания МГУ сектора Б, В, Г, Д, Е, Ж МГУ имени М.В.Ломоносова (1 усл. ед) (ИД 45674) 0373100040121000583

    Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия: работы по разработке проектной и рабочей документации на замену и восстановление работоспособности системы вентиляции Главного здания МГУ сектора Б, В, Г, Д, Е, Ж МГУ имени М.В.Ломоносова (1 усл. ед) (ИД 45674) 0373100040121000583

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2022 09:0012.01.2022 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0373100040121000583Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия: работы по разработке проектной и рабочей документации на замену и восстановление работоспособности системы вентиляции Главного здания МГУ сектора Б, В, Г, Д, Е, Ж МГУ имени М.В.Ломоносова (1 усл. ед) (ИД 45674)Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0373100040121000583

    Уникальный номер закупки

    0373100040121000583

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия: работы по разработке проектной и рабочей документации на замену и восстановление работоспособности системы вентиляции Главного здания МГУ сектора Б, В, Г, Д, Е, Ж МГУ имени М.В.Ломоносова (1 усл. ед) (ИД 45674) 0373100040121000583

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурс в электронной форме

    Дата публикации

    01.12.2021 18:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Юридический адрес

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    Почтовый адрес

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Контактный телефон

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 0

    Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия: работы по разработке проектной и рабочей документации на замену и восстановление работоспособности системы вентиляции Главного здания МГУ сектора Б, В, Г, Д, Е, Ж МГУ имени М.В.Ломоносова (1 усл. ед) (ИД 45674)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0373100040121000583Подведение итогов не позднее Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия: работы по разработке проектной и рабочей документации на замену и восстановление работоспособности системы вентиляции Главного здания МГУ сектора Б, В, Г, Д, Е, Ж МГУ имени М.В.Ломоносова (1 усл. ед) (ИД 45674)

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия: работы по разработке проектной и рабочей документации на замену и восстановление работоспособности системы вентиляции Главного здания МГУ сектора Б, В, Г, Д, Е, Ж МГУ имени М.В.Ломоносова (1 усл. ед) (ИД 45674)

    Начальная цена

    2 300 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить