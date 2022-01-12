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Номер извещения
0373100040121000583
Уникальный номер закупки
0373100040121000583
Наименование закупки
Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия: работы по разработке проектной и рабочей документации на замену и восстановление работоспособности системы вентиляции Главного здания МГУ сектора Б, В, Г, Д, Е, Ж МГУ имени М.В.Ломоносова (1 усл. ед) (ИД 45674) 0373100040121000583
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурс в электронной форме
Дата публикации
01.12.2021 18:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,
Почтовый адрес
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1
Контактный телефон
Факс
--
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия: работы по разработке проектной и рабочей документации на замену и восстановление работоспособности системы вентиляции Главного здания МГУ сектора Б, В, Г, Д, Е, Ж МГУ имени М.В.Ломоносова (1 усл. ед) (ИД 45674)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0373100040121000583Подведение итогов не позднее Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия: работы по разработке проектной и рабочей документации на замену и восстановление работоспособности системы вентиляции Главного здания МГУ сектора Б, В, Г, Д, Е, Ж МГУ имени М.В.Ломоносова (1 усл. ед) (ИД 45674)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия: работы по разработке проектной и рабочей документации на замену и восстановление работоспособности системы вентиляции Главного здания МГУ сектора Б, В, Г, Д, Е, Ж МГУ имени М.В.Ломоносова (1 усл. ед) (ИД 45674)
Начальная цена
2 300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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