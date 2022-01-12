Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия: работы по разработке проектной и рабочей документации на замену и восстановление работоспособности системы вентиляции Главного здания МГУ сектора Б, В, Г, Д, Е, Ж МГУ имени М.В.Ломоносова (1 усл. ед) (ИД 45674) 0373100040121000583

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0373100040121000583 Уникальный номер закупки 0373100040121000583 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия: работы по разработке проектной и рабочей документации на замену и восстановление работоспособности системы вентиляции Главного здания МГУ сектора Б, В, Г, Д, Е, Ж МГУ имени М.В.Ломоносова (1 усл. ед) (ИД 45674) 0373100040121000583 Валюта процедуры RUB Способ закупки Открытый конкурс в электронной форме Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА

Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ Юридический адрес 119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1, Почтовый адрес 119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1 Контактный телефон Факс -- Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru