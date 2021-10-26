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Номер извещения
0171200001921002323
Уникальный номер закупки
0171200001921002323
Наименование закупки
1. Ремонт участка автомобильной дороги Данилов – Пошехонье в Даниловском и Пошехонском муниципальных районах Ярославской области; 2. Ремонт автомобильной дороги Данилов – Пошехонье в Пошехонском муниципальном районе Ярославской области; 3. Ремонт участка автомобильной дороги Данилов – Пошехонье в Даниловском муниципальном районе Ярославской области. 0171200001921002323
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурс в электронной форме
Дата публикации
04.10.2021 15:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
1. Ремонт участка автомобильной дороги Данилов – Пошехонье в Даниловском и Пошехонском муниципальных районах Ярославской области; 2. Ремонт автомобильной дороги Данилов – Пошехонье в Пошехонском муниципальном районе Ярославской области; 3. Ремонт участка автомобильной дороги Данилов – Пошехонье в Даниловском муниципальном районе Ярославской области.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0171200001921002323Подведение итогов не позднее 1. Ремонт участка автомобильной дороги Данилов – Пошехонье в Даниловском и Пошехонском муниципальных районах Ярославской области; 2. Ремонт автомобильной дороги Данилов – Пошехонье в Пошехонском муниципальном районе Ярославской области; 3. Ремонт участка автомобильной дороги Данилов – Пошехонье в Даниловском муниципальном районе Ярославской области.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1. Ремонт участка автомобильной дороги Данилов – Пошехонье в Даниловском и Пошехонском муниципальных районах Ярославской области; 2. Ремонт автомобильной дороги Данилов – Пошехонье в Пошехонском муниципальном районе Ярославской области; 3. Ремонт участка автомобильной дороги Данилов – Пошехонье в Даниловском муниципальном районе Ярославской области.
Начальная цена
477 749 835,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов