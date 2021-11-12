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    Главная / Торги / Разработка проектно-сметной документации для строительства объекта: "Подводящий газопровод высокого давления к х. Андрющенко и х. Краснострелецкий Ленинградского района" 0818600012921000080

    Разработка проектно-сметной документации для строительства объекта: "Подводящий газопровод высокого давления к х. Андрющенко и х. Краснострелецкий Ленинградского района" 0818600012921000080

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.11.2021 08:0012.11.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0818600012921000080Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектно-сметной документации для строительства объекта: "Подводящий газопровод высокого давления к х. Андрющенко и х. Краснострелецкий Ленинградского района"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0818600012921000080

    Уникальный номер закупки

    0818600012921000080

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Разработка проектно-сметной документации для строительства объекта: "Подводящий газопровод высокого давления к х. Андрющенко и х. Краснострелецкий Ленинградского района" 0818600012921000080

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурс в электронной форме

    Дата публикации

    04.10.2021 15:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН
    Все закупки и тендеры МКУ "ЦМЗ" АМО ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 0

    Разработка проектно-сметной документации для строительства объекта: "Подводящий газопровод высокого давления к х. Андрющенко и х. Краснострелецкий Ленинградского района"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Ожидание публикации договора в ЕИС

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0818600012921000080Подведение итогов не позднее Разработка проектно-сметной документации для строительства объекта: "Подводящий газопровод высокого давления к х. Андрющенко и х. Краснострелецкий Ленинградского района"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка проектно-сметной документации для строительства объекта: "Подводящий газопровод высокого давления к х. Андрющенко и х. Краснострелецкий Ленинградского района"

    Начальная цена

    13 352 006,99

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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