Оказание услуг по обеспечению комплекса мер, направленных на защиту материального имущества объектов, обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов по адресу: г. Москва, переулок Подсосенский, дом 21, стр.1 0800400004921000014

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0800400004921000014 Уникальный номер закупки 0800400004921000014 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по обеспечению комплекса мер, направленных на защиту материального имущества объектов, обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов по адресу: г. Москва, переулок Подсосенский, дом 21, стр.1 0800400004921000014 Валюта процедуры RUB Способ закупки Открытый конкурс в электронной форме Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ НАРОДОВ РОССИИ"

Все закупки и тендеры ФГБУ "ДОМ НАРОДОВ РОССИИ" Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru