Оказание услуг по ведению авторского надзора за строительством жилого комплекса со встроенными помещениями и пристроенными паркингами, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, участок 4 (северо-западнее пересечения с улицей Доблести) (по титульному списку капитального строительства «Жилой комплекс на 1343 квартиры в 21 квартале Красносельского района г. Санкт-Петербург») 0372100004921000010

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0372100004921000010 Уникальный номер закупки 0372100004921000010 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по ведению авторского надзора за строительством жилого комплекса со встроенными помещениями и пристроенными паркингами, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, участок 4 (северо-западнее пересечения с улицей Доблести) (по титульному списку капитального строительства «Жилой комплекс на 1343 квартиры в 21 квартале Красносельского района г. Санкт-Петербург») 0372100004921000010 Валюта процедуры RUB Способ закупки Открытый конкурс в электронной форме Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "6 ЦЕНТР ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 6899, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)"

Все закупки и тендеры ФГКУ "6 ЦЗЗ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ" Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru