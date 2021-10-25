www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
0372100004921000010
Уникальный номер закупки
0372100004921000010
Наименование закупки
Оказание услуг по ведению авторского надзора за строительством жилого комплекса со встроенными помещениями и пристроенными паркингами, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, участок 4 (северо-западнее пересечения с улицей Доблести) (по титульному списку капитального строительства «Жилой комплекс на 1343 квартиры в 21 квартале Красносельского района г. Санкт-Петербург») 0372100004921000010
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурс в электронной форме
Дата публикации
30.09.2021 23:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по ведению авторского надзора за строительством жилого комплекса со встроенными помещениями и пристроенными паркингами, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, участок 4 (северо-западнее пересечения с улицей Доблести) (по титульному списку капитального строительства «Жилой комплекс на 1343 квартиры в 21 квартале Красносельского района г. Санкт-Петербург»)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0372100004921000010Подведение итогов не позднее Оказание услуг по ведению авторского надзора за строительством жилого комплекса со встроенными помещениями и пристроенными паркингами, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, участок 4 (северо-западнее пересечения с улицей Доблести) (по титульному списку капитального строительства «Жилой комплекс на 1343 квартиры в 21 квартале Красносельского района г. Санкт-Петербург»)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по ведению авторского надзора за строительством жилого комплекса со встроенными помещениями и пристроенными паркингами, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, участок 4 (северо-западнее пересечения с улицей Доблести) (по титульному списку капитального строительства «Жилой комплекс на 1343 квартиры в 21 квартале Красносельского района г. Санкт-Петербург»)
Начальная цена
9 799 060,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов