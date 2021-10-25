Оказание услуг по взысканию задолженности по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области. 69.10.19.000 Услуги юридические прочие. 2032500000821000132

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 2032500000821000132 Уникальный номер закупки 2032500000821000132 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по взысканию задолженности по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области. 69.10.19.000 Услуги юридические прочие. 2032500000821000132 Валюта процедуры RUB Способ закупки Открытый конкурс в электронной форме Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Все закупки и тендеры НКО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ФОНД РЕМОНТА МКД" Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru