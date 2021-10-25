www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
2032500000821000132
Уникальный номер закупки
2032500000821000132
Наименование закупки
Оказание услуг по взысканию задолженности по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области. 69.10.19.000 Услуги юридические прочие. 2032500000821000132
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурс в электронной форме
Дата публикации
30.09.2021 17:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по взысканию задолженности по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области. 69.10.19.000 Услуги юридические прочие.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 2032500000821000132Подведение итогов не позднее Оказание услуг по взысканию задолженности по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области. 69.10.19.000 Услуги юридические прочие.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по взысканию задолженности по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области. 69.10.19.000 Услуги юридические прочие.
Начальная цена
10 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов