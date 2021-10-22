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Номер извещения
0195100001021000027
Уникальный номер закупки
0195100001021000027
Наименование закупки
Создание модуля ведения списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации посредством развития государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций ФАДН России 0195100001021000027
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурс в электронной форме
Дата публикации
30.09.2021 16:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Создание модуля ведения списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации посредством развития государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций ФАДН России
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0195100001021000027Подведение итогов не позднее Создание модуля ведения списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации посредством развития государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций ФАДН России
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Создание модуля ведения списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации посредством развития государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций ФАДН России
Начальная цена
18 129 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов