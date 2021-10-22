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Номер извещения
0132300034121000127
Уникальный номер закупки
0132300034121000127
Наименование закупки
Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: "Строительство здания гимназии г. Навашино Нижегородской области" (привязка экономически эффективной проектной документации повторного использования) 0132300034121000127
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурс в электронной форме
Дата публикации
29.09.2021 17:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: "Строительство здания гимназии г. Навашино Нижегородской области" (привязка экономически эффективной проектной документации повторного использования)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0132300034121000127Подведение итогов не позднее Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: "Строительство здания гимназии г. Навашино Нижегородской области" (привязка экономически эффективной проектной документации повторного использования)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: "Строительство здания гимназии г. Навашино Нижегородской области" (привязка экономически эффективной проектной документации повторного использования)
Начальная цена
4 600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов