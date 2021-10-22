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    Главная / Торги / Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: "Строительство здания гимназии г. Навашино Нижегородской области" (привязка экономически эффективной проектной документации повторного использования) 0132300034121000127

    Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: "Строительство здания гимназии г. Навашино Нижегородской области" (привязка экономически эффективной проектной документации повторного использования) 0132300034121000127

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.10.2021 08:0022.10.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0132300034121000127Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: "Строительство здания гимназии г. Навашино Нижегородской области" (привязка экономически эффективной проектной документации повторного использования)Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0132300034121000127

    Уникальный номер закупки

    0132300034121000127

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: "Строительство здания гимназии г. Навашино Нижегородской области" (привязка экономически эффективной проектной документации повторного использования) 0132300034121000127

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурс в электронной форме

    Дата публикации

    29.09.2021 17:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
    Все закупки и тендеры АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 0

    Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: "Строительство здания гимназии г. Навашино Нижегородской области" (привязка экономически эффективной проектной документации повторного использования)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Ожидание публикации договора в ЕИС

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0132300034121000127Подведение итогов не позднее Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: "Строительство здания гимназии г. Навашино Нижегородской области" (привязка экономически эффективной проектной документации повторного использования)

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: "Строительство здания гимназии г. Навашино Нижегородской области" (привязка экономически эффективной проектной документации повторного использования)

    Начальная цена

    4 600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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