Оказание услуг по развитию и внедрению модулей Медицинской информационной системы Новосибирской области путем адаптации программы для ЭВМ для реализации возможности информационного взаимодействия с компонентом "Концентратор услуг ФЭР" подсистемы "Федеральная электронная регистратура" ЕГИСЗ, а также с Интеграционной подсистемой обеспечения оказания государственных услуг в сфере здравоохранения (ИП ООГУЗ) ЕГИСЗ в государственных учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области (включая филиалы). 0851200000621006049

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0851200000621006049 Уникальный номер закупки 0851200000621006049 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по развитию и внедрению модулей Медицинской информационной системы Новосибирской области путем адаптации программы для ЭВМ для реализации возможности информационного взаимодействия с компонентом "Концентратор услуг ФЭР" подсистемы "Федеральная электронная регистратура" ЕГИСЗ, а также с Интеграционной подсистемой обеспечения оказания государственных услуг в сфере здравоохранения (ИП ООГУЗ) ЕГИСЗ в государственных учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области (включая филиалы). 0851200000621006049 Валюта процедуры RUB Способ закупки Открытый конкурс в электронной форме Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ"

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