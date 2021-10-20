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Номер извещения
0851200000621006049
Уникальный номер закупки
0851200000621006049
Наименование закупки
Оказание услуг по развитию и внедрению модулей Медицинской информационной системы Новосибирской области путем адаптации программы для ЭВМ для реализации возможности информационного взаимодействия с компонентом "Концентратор услуг ФЭР" подсистемы "Федеральная электронная регистратура" ЕГИСЗ, а также с Интеграционной подсистемой обеспечения оказания государственных услуг в сфере здравоохранения (ИП ООГУЗ) ЕГИСЗ в государственных учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области (включая филиалы). 0851200000621006049
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурс в электронной форме
Дата публикации
28.09.2021 11:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по развитию и внедрению модулей Медицинской информационной системы Новосибирской области путем адаптации программы для ЭВМ для реализации возможности информационного взаимодействия с компонентом "Концентратор услуг ФЭР" подсистемы "Федеральная электронная регистратура" ЕГИСЗ, а также с Интеграционной подсистемой обеспечения оказания государственных услуг в сфере здравоохранения (ИП ООГУЗ) ЕГИСЗ в государственных учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области (включая филиалы).
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0851200000621006049Подведение итогов не позднее Оказание услуг по развитию и внедрению модулей Медицинской информационной системы Новосибирской области путем адаптации программы для ЭВМ для реализации возможности информационного взаимодействия с компонентом "Концентратор услуг ФЭР" подсистемы "Федеральная электронная регистратура" ЕГИСЗ, а также с Интеграционной подсистемой обеспечения оказания государственных услуг в сфере здравоохранения (ИП ООГУЗ) ЕГИСЗ в государственных учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области (включая филиалы).
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по развитию и внедрению модулей Медицинской информационной системы Новосибирской области путем адаптации программы для ЭВМ для реализации возможности информационного взаимодействия с компонентом "Концентратор услуг ФЭР" подсистемы "Федеральная электронная регистратура" ЕГИСЗ, а также с Интеграционной подсистемой обеспечения оказания государственных услуг в сфере здравоохранения (ИП ООГУЗ) ЕГИСЗ в государственных учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области (включая филиалы).
Начальная цена
22 886 895,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов