Оказание услуг по развитию и внедрению модулей Медицинской информационной системы Новосибирской области путем адаптации программы для ЭВМ для реализации возможности формирования структурированных электронных медицинских документов, хранения и их передачи в подсистему "Федеральный реестр медицинских документов" ЕГИСЗ в государственных учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области (включая филиалы). 0851200000621006047

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0851200000621006047 Уникальный номер закупки 0851200000621006047 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по развитию и внедрению модулей Медицинской информационной системы Новосибирской области путем адаптации программы для ЭВМ для реализации возможности формирования структурированных электронных медицинских документов, хранения и их передачи в подсистему "Федеральный реестр медицинских документов" ЕГИСЗ в государственных учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области (включая филиалы). 0851200000621006047 Валюта процедуры RUB Способ закупки Открытый конкурс в электронной форме Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ"

Все закупки и тендеры ГКУ НСО "УКСИС" Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru