www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
0571600007121000001
Уникальный номер закупки
0571600007121000001
Наименование закупки
оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 0571600007121000001
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурс в электронной форме
Дата публикации
27.09.2021 14:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
152150, Российская Федерация, Ярославская область, Ростов, Шоссе Ярославское, 42
Почтовый адрес
152150, Российская Федерация, Ярославская область, Ростов, Шоссе Ярославское, 42
Контактный телефон
Факс
{}
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Начальная цена
170 333,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов