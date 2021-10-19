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    Главная / Торги / Выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения (устройство защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки).Устройство слоев износа А-108 "Московское большое кольцо" Дмитров- Сергиев Посад- Орехово-Зуево- Воскресенск- Михнево- Балабаново- Руза- Клин- Дмитров на участке км 527+080 - км 539+111, Московская область (лот 91) 0348100042421000084

    Выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения (устройство защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки).Устройство слоев износа А-108 "Московское большое кольцо" Дмитров- Сергиев Посад- Орехово-Зуево- Воскресенск- Михнево- Балабаново- Руза- Клин- Дмитров на участке км 527+080 - км 539+111, Московская область (лот 91) 0348100042421000084

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.10.2021 07:0019.10.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0348100042421000084Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения (устройство защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки).Устройство слоев износа А-108 "Московское большое кольцо" Дмитров- Сергиев Посад- Орехово-Зуево- Воскресенск- Михнево- Балабаново- Руза- Клин- Дмитров на участке км 527+080 - км 539+111, Московская область (лот 91)Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0348100042421000084

    Уникальный номер закупки

    0348100042421000084

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения (устройство защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки).Устройство слоев износа А-108 "Московское большое кольцо" Дмитров- Сергиев Посад- Орехово-Зуево- Воскресенск- Михнево- Балабаново- Руза- Клин- Дмитров на участке км 527+080 - км 539+111, Московская область (лот 91) 0348100042421000084

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурс в электронной форме

    Дата публикации

    27.09.2021 14:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ" ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА"
    Все закупки и тендеры ФКУ "ЦЕНТРАВТОМАГИСТРАЛЬ"

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 0

    Выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения (устройство защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки).Устройство слоев износа А-108 "Московское большое кольцо" Дмитров- Сергиев Посад- Орехово-Зуево- Воскресенск- Михнево- Балабаново- Руза- Клин- Дмитров на участке км 527+080 - км 539+111, Московская область (лот 91)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Ожидание публикации договора в ЕИС

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0348100042421000084Подведение итогов не позднее Выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения (устройство защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки).Устройство слоев износа А-108 "Московское большое кольцо" Дмитров- Сергиев Посад- Орехово-Зуево- Воскресенск- Михнево- Балабаново- Руза- Клин- Дмитров на участке км 527+080 - км 539+111, Московская область (лот 91)

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения (устройство защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки).Устройство слоев износа А-108 "Московское большое кольцо" Дмитров- Сергиев Посад- Орехово-Зуево- Воскресенск- Михнево- Балабаново- Руза- Клин- Дмитров на участке км 527+080 - км 539+111, Московская область (лот 91)

    Начальная цена

    270 364 353,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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