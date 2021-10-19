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Номер извещения
0348100042421000084
Уникальный номер закупки
0348100042421000084
Наименование закупки
Выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения (устройство защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки).Устройство слоев износа А-108 "Московское большое кольцо" Дмитров- Сергиев Посад- Орехово-Зуево- Воскресенск- Михнево- Балабаново- Руза- Клин- Дмитров на участке км 527+080 - км 539+111, Московская область (лот 91) 0348100042421000084
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурс в электронной форме
Дата публикации
27.09.2021 14:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения (устройство защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки).Устройство слоев износа А-108 "Московское большое кольцо" Дмитров- Сергиев Посад- Орехово-Зуево- Воскресенск- Михнево- Балабаново- Руза- Клин- Дмитров на участке км 527+080 - км 539+111, Московская область (лот 91)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0348100042421000084Подведение итогов не позднее Выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения (устройство защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки).Устройство слоев износа А-108 "Московское большое кольцо" Дмитров- Сергиев Посад- Орехово-Зуево- Воскресенск- Михнево- Балабаново- Руза- Клин- Дмитров на участке км 527+080 - км 539+111, Московская область (лот 91)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения (устройство защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки).Устройство слоев износа А-108 "Московское большое кольцо" Дмитров- Сергиев Посад- Орехово-Зуево- Воскресенск- Михнево- Балабаново- Руза- Клин- Дмитров на участке км 527+080 - км 539+111, Московская область (лот 91)
Начальная цена
270 364 353,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов