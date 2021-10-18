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Номер извещения
0373100043221000124
Уникальный номер закупки
0373100043221000124
Наименование закупки
"Научно-исследовательская работа на тему: "Рандомизированное слепое плацебо-контролируемое, многоцентровое исследование иммуногенности и безопасности "ГамЖВК, живая вакцина интраназального применения для профилактики коклюша" у взрослых добровольцев" 0373100043221000124
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурс в электронной форме
Дата публикации
24.09.2021 16:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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"Научно-исследовательская работа на тему: "Рандомизированное слепое плацебо-контролируемое, многоцентровое исследование иммуногенности и безопасности "ГамЖВК, живая вакцина интраназального применения для профилактики коклюша" у взрослых добровольцев"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0373100043221000124Подведение итогов не позднее "Научно-исследовательская работа на тему: "Рандомизированное слепое плацебо-контролируемое, многоцентровое исследование иммуногенности и безопасности "ГамЖВК, живая вакцина интраназального применения для профилактики коклюша" у взрослых добровольцев"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
"Научно-исследовательская работа на тему: "Рандомизированное слепое плацебо-контролируемое, многоцентровое исследование иммуногенности и безопасности "ГамЖВК, живая вакцина интраназального применения для профилактики коклюша" у взрослых добровольцев"
Начальная цена
33 730 308,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов