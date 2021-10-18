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    Главная / Торги / "Научно-исследовательская работа на тему: "Рандомизированное слепое плацебо-контролируемое, многоцентровое исследование иммуногенности и безопасности "ГамЖВК, живая вакцина интраназального применения для профилактики коклюша" у взрослых добровольцев" 0373100043221000124

    "Научно-исследовательская работа на тему: "Рандомизированное слепое плацебо-контролируемое, многоцентровое исследование иммуногенности и безопасности "ГамЖВК, живая вакцина интраназального применения для профилактики коклюша" у взрослых добровольцев" 0373100043221000124

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.10.2021 10:0018.10.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0373100043221000124Дата и время окончания срока приема заявок "Научно-исследовательская работа на тему: "Рандомизированное слепое плацебо-контролируемое, многоцентровое исследование иммуногенности и безопасности "ГамЖВК, живая вакцина интраназального применения для профилактики коклюша" у взрослых добровольцев"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0373100043221000124

    Уникальный номер закупки

    0373100043221000124

    Номер закупки

    Наименование закупки

    "Научно-исследовательская работа на тему: "Рандомизированное слепое плацебо-контролируемое, многоцентровое исследование иммуногенности и безопасности "ГамЖВК, живая вакцина интраназального применения для профилактики коклюша" у взрослых добровольцев" 0373100043221000124

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурс в электронной форме

    Дата публикации

    24.09.2021 16:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ ИМЕНИ ПОЧЕТНОГО АКАДЕМИКА Н.Ф. ГАМАЛЕИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГБУ "НИЦЭМ ИМ. Н.Ф. ГАМАЛЕИ" МИНЗДРАВА РОССИИ

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 0

    "Научно-исследовательская работа на тему: "Рандомизированное слепое плацебо-контролируемое, многоцентровое исследование иммуногенности и безопасности "ГамЖВК, живая вакцина интраназального применения для профилактики коклюша" у взрослых добровольцев"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Ожидание публикации договора в ЕИС

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0373100043221000124Подведение итогов не позднее "Научно-исследовательская работа на тему: "Рандомизированное слепое плацебо-контролируемое, многоцентровое исследование иммуногенности и безопасности "ГамЖВК, живая вакцина интраназального применения для профилактики коклюша" у взрослых добровольцев"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    "Научно-исследовательская работа на тему: "Рандомизированное слепое плацебо-контролируемое, многоцентровое исследование иммуногенности и безопасности "ГамЖВК, живая вакцина интраназального применения для профилактики коклюша" у взрослых добровольцев"

    Начальная цена

    33 730 308,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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