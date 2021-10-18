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Номер извещения
0162200021821000016
Уникальный номер закупки
0162200021821000016
Наименование закупки
Оказание услуг устного последовательного и устного синхронного перевода для нужд Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области для проведения 7-го заседания Российско-Пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству 0162200021821000016
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурс в электронной форме
Дата публикации
24.09.2021 13:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Оказание услуг устного последовательного и устного синхронного перевода для нужд Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области для проведения 7-го заседания Российско-Пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0162200021821000016Подведение итогов не позднее Оказание услуг устного последовательного и устного синхронного перевода для нужд Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области для проведения 7-го заседания Российско-Пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг устного последовательного и устного синхронного перевода для нужд Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области для проведения 7-го заседания Российско-Пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству
Начальная цена
220 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов