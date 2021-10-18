Оказание услуг устного последовательного и устного синхронного перевода для нужд Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области для проведения 7-го заседания Российско-Пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству 0162200021821000016

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0162200021821000016 Уникальный номер закупки 0162200021821000016 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг устного последовательного и устного синхронного перевода для нужд Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области для проведения 7-го заседания Российско-Пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству 0162200021821000016 Валюта процедуры RUB Способ закупки Открытый конкурс в электронной форме Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Все закупки и тендеры ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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