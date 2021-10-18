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    Главная / Торги / Проведение форума "Языковая политика в Российской Федерации" 0195100001021000025

    Проведение форума "Языковая политика в Российской Федерации" 0195100001021000025

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.10.2021 09:0018.10.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0195100001021000025Дата и время окончания срока приема заявок Проведение форума "Языковая политика в Российской Федерации"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0195100001021000025

    Уникальный номер закупки

    0195100001021000025

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение форума "Языковая политика в Российской Федерации" 0195100001021000025

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурс в электронной форме

    Дата публикации

    24.09.2021 11:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
    Все закупки и тендеры ФАДН РОССИИ

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 0

    Проведение форума "Языковая политика в Российской Федерации"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Ожидание публикации договора в ЕИС

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0195100001021000025Подведение итогов не позднее Проведение форума "Языковая политика в Российской Федерации"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение форума "Языковая политика в Российской Федерации"

    Начальная цена

    6 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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