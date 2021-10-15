Выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения (устройство защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки). Устройство слоев износа на автомобильной дороге М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 20+200 - км 22+454 ( лево), Московская область; Устройство слоев износа на автомобильной дороге М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 20+200 - км 22+454 ( право), Московская область (Лот 93) 0348100042421000079

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0348100042421000079 Уникальный номер закупки 0348100042421000079 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения (устройство защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки). Устройство слоев износа на автомобильной дороге М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 20+200 - км 22+454 ( лево), Московская область; Устройство слоев износа на автомобильной дороге М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 20+200 - км 22+454 ( право), Московская область (Лот 93) 0348100042421000079 Валюта процедуры RUB Способ закупки Открытый конкурс в электронной форме Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ" ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА"

Все закупки и тендеры ФКУ "ЦЕНТРАВТОМАГИСТРАЛЬ" Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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