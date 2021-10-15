Оказание услуг по оцифровке, формированию цифрового Архива – хранилища электронных копий документов в структурированном и систематизированном виде и упорядочиванию архивных документов для нужд Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым 0175200000421000489

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0175200000421000489 Уникальный номер закупки 0175200000421000489 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по оцифровке, формированию цифрового Архива – хранилища электронных копий документов в структурированном и систематизированном виде и упорядочиванию архивных документов для нужд Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым 0175200000421000489 Валюта процедуры RUB Способ закупки Открытый конкурс в электронной форме Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Все закупки и тендеры КОМИТЕТ ГОСЗАКАЗА КРЫМА Юридический адрес 295022, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, Кечкеметская, 198 Почтовый адрес 295022, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, Кечкеметская, 198 Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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