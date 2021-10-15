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Номер извещения
0175200000421000489
Уникальный номер закупки
0175200000421000489
Наименование закупки
Оказание услуг по оцифровке, формированию цифрового Архива – хранилища электронных копий документов в структурированном и систематизированном виде и упорядочиванию архивных документов для нужд Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым 0175200000421000489
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурс в электронной форме
Дата публикации
23.09.2021 14:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
295022, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, Кечкеметская, 198
Почтовый адрес
295022, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, Кечкеметская, 198
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по оцифровке, формированию цифрового Архива – хранилища электронных копий документов в структурированном и систематизированном виде и упорядочиванию архивных документов для нужд Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0175200000421000489Подведение итогов не позднее Оказание услуг по оцифровке, формированию цифрового Архива – хранилища электронных копий документов в структурированном и систематизированном виде и упорядочиванию архивных документов для нужд Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по оцифровке, формированию цифрового Архива – хранилища электронных копий документов в структурированном и систематизированном виде и упорядочиванию архивных документов для нужд Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым
Начальная цена
15 455 233,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов