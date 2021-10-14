Оказание услуг по проведению курсов повышения квалификации для государственных гражданских служащих Нижегородской области по теме «Техническая защита информации. Способы и средства защиты информации от несанкционированного доступа» 0832200006621001266

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0832200006621001266 Уникальный номер закупки 0832200006621001266 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по проведению курсов повышения квалификации для государственных гражданских служащих Нижегородской области по теме «Техническая защита информации. Способы и средства защиты информации от несанкционированного доступа» 0832200006621001266 Валюта процедуры RUB Способ закупки Открытый конкурс в электронной форме Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

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