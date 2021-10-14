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Номер извещения
0315100000321000097
Уникальный номер закупки
0315100000321000097
Наименование закупки
Проведение приемочной диагностики по объекту: Ремонт автомобильной дороги Р-176 «Вятка» Чебоксары – Йошкар-Ола ‒ Киров ‒ Сыктывкар на участке км 179+000 ‒ км 196+000, Кировская область. Ремонт автомобильной дороги Р-176 «Вятка» Чебоксары – Йошкар-Ола – Киров – Сыктывкар на участке км 420+000 – км 430+000, Кировская область 0315100000321000097
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурс в электронной форме
Дата публикации
22.09.2021 12:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Проведение приемочной диагностики по объекту: Ремонт автомобильной дороги Р-176 «Вятка» Чебоксары – Йошкар-Ола ‒ Киров ‒ Сыктывкар на участке км 179+000 ‒ км 196+000, Кировская область. Ремонт автомобильной дороги Р-176 «Вятка» Чебоксары – Йошкар-Ола – Киров – Сыктывкар на участке км 420+000 – км 430+000, Кировская область
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0315100000321000097Подведение итогов не позднее Проведение приемочной диагностики по объекту: Ремонт автомобильной дороги Р-176 «Вятка» Чебоксары – Йошкар-Ола ‒ Киров ‒ Сыктывкар на участке км 179+000 ‒ км 196+000, Кировская область. Ремонт автомобильной дороги Р-176 «Вятка» Чебоксары – Йошкар-Ола – Киров – Сыктывкар на участке км 420+000 – км 430+000, Кировская область
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение приемочной диагностики по объекту: Ремонт автомобильной дороги Р-176 «Вятка» Чебоксары – Йошкар-Ола ‒ Киров ‒ Сыктывкар на участке км 179+000 ‒ км 196+000, Кировская область. Ремонт автомобильной дороги Р-176 «Вятка» Чебоксары – Йошкар-Ола – Киров – Сыктывкар на участке км 420+000 – км 430+000, Кировская область
Начальная цена
1 910 869,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов