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    Главная / Торги / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги Ивановка- Александровский Завод- Борзя на участке км 164+000 - км 168+000 в Александрово- Заводском районе Забайкальского края" (9810-КвЭФ) 0891200000621009592

    Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги Ивановка- Александровский Завод- Борзя на участке км 164+000 - км 168+000 в Александрово- Заводском районе Забайкальского края" (9810-КвЭФ) 0891200000621009592

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.10.2021 01:0025.10.2021 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0891200000621009592Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги Ивановка- Александровский Завод- Борзя на участке км 164+000 - км 168+000 в Александрово- Заводском районе Забайкальского края" (9810-КвЭФ)Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0891200000621009592

    Уникальный номер закупки

    0891200000621009592

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги Ивановка- Александровский Завод- Борзя на участке км 164+000 - км 168+000 в Александрово- Заводском районе Забайкальского края" (9810-КвЭФ) 0891200000621009592

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурс в электронной форме

    Дата публикации

    21.09.2021 10:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК"
    Все закупки и тендеры ГКУ "ЗАБГОСЗАКУП"

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 0

    Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги Ивановка- Александровский Завод- Борзя на участке км 164+000 - км 168+000 в Александрово- Заводском районе Забайкальского края" (9810-КвЭФ)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Ожидание публикации договора в ЕИС

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0891200000621009592Подведение итогов не позднее Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги Ивановка- Александровский Завод- Борзя на участке км 164+000 - км 168+000 в Александрово- Заводском районе Забайкальского края" (9810-КвЭФ)

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги Ивановка- Александровский Завод- Борзя на участке км 164+000 - км 168+000 в Александрово- Заводском районе Забайкальского края" (9810-КвЭФ)

    Начальная цена

    6 280 160,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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