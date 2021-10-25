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Номер извещения
0891200000621009592
Уникальный номер закупки
0891200000621009592
Наименование закупки
Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги Ивановка- Александровский Завод- Борзя на участке км 164+000 - км 168+000 в Александрово- Заводском районе Забайкальского края" (9810-КвЭФ) 0891200000621009592
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурс в электронной форме
Дата публикации
21.09.2021 10:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги Ивановка- Александровский Завод- Борзя на участке км 164+000 - км 168+000 в Александрово- Заводском районе Забайкальского края" (9810-КвЭФ)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0891200000621009592Подведение итогов не позднее Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги Ивановка- Александровский Завод- Борзя на участке км 164+000 - км 168+000 в Александрово- Заводском районе Забайкальского края" (9810-КвЭФ)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги Ивановка- Александровский Завод- Борзя на участке км 164+000 - км 168+000 в Александрово- Заводском районе Забайкальского края" (9810-КвЭФ)
Начальная цена
6 280 160,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов