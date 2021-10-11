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Номер извещения
0373100135021000025
Уникальный номер закупки
0373100135021000025
Наименование закупки
Выполнение работ по развитию федеральной государственной информационной системы координации информатизации (ФГИС КИ) по приоритетному направлению «Развитие НФАП, включая обеспечение приемки результатов государственных контрактов в электронном виде» в части разработки технического проекта развития федеральной государственной информационной системы координации информатизации по приоритетному направлению «Обеспечение приёмки государственных контрактов в электронном виде» 0373100135021000025
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурс в электронной форме
Дата публикации
17.09.2021 19:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115114, Г МОСКВА, ПЕР 2-Й КОЖЕВНИЧЕСКИЙ, ДОМ 8,
Почтовый адрес
115114, Москва, 2-й Кожевнический пер., дом 8
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Выполнение работ по развитию федеральной государственной информационной системы координации информатизации (ФГИС КИ) по приоритетному направлению «Развитие НФАП, включая обеспечение приемки результатов государственных контрактов в электронном виде» в части разработки технического проекта развития федеральной государственной информационной системы координации информатизации по приоритетному направлению «Обеспечение приёмки государственных контрактов в электронном виде»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0373100135021000025Подведение итогов не позднее Выполнение работ по развитию федеральной государственной информационной системы координации информатизации (ФГИС КИ) по приоритетному направлению «Развитие НФАП, включая обеспечение приемки результатов государственных контрактов в электронном виде» в части разработки технического проекта развития федеральной государственной информационной системы координации информатизации по приоритетному направлению «Обеспечение приёмки государственных контрактов в электронном виде»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по развитию федеральной государственной информационной системы координации информатизации (ФГИС КИ) по приоритетному направлению «Развитие НФАП, включая обеспечение приемки результатов государственных контрактов в электронном виде» в части разработки технического проекта развития федеральной государственной информационной системы координации информатизации по приоритетному направлению «Обеспечение приёмки государственных контрактов в электронном виде»
Начальная цена
7 892 640,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов