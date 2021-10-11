Выполнение работ по развитию федеральной государственной информационной системы координации информатизации (ФГИС КИ) по приоритетному направлению «Развитие НФАП, включая обеспечение приемки результатов государственных контрактов в электронном виде» в части разработки технического проекта развития федеральной государственной информационной системы координации информатизации по приоритетному направлению «Обеспечение приёмки государственных контрактов в электронном виде» 0373100135021000025

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0373100135021000025 Уникальный номер закупки 0373100135021000025 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по развитию федеральной государственной информационной системы координации информатизации (ФГИС КИ) по приоритетному направлению «Развитие НФАП, включая обеспечение приемки результатов государственных контрактов в электронном виде» в части разработки технического проекта развития федеральной государственной информационной системы координации информатизации по приоритетному направлению «Обеспечение приёмки государственных контрактов в электронном виде» 0373100135021000025 Валюта процедуры RUB Способ закупки Открытый конкурс в электронной форме Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И КООРДИНАЦИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

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