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    Главная / Торги / Выполнение работ по развитию федеральной государственной информационной системы координации информатизации (ФГИС КИ) по приоритетному направлению «Развитие НФАП, включая обеспечение приемки результатов государственных контрактов в электронном виде» в части разработки технического проекта развития федеральной государственной информационной системы координации информатизации по приоритетному направлению «Обеспечение приёмки государственных контрактов в электронном виде» 0373100135021000025

    Выполнение работ по развитию федеральной государственной информационной системы координации информатизации (ФГИС КИ) по приоритетному направлению «Развитие НФАП, включая обеспечение приемки результатов государственных контрактов в электронном виде» в части разработки технического проекта развития федеральной государственной информационной системы координации информатизации по приоритетному направлению «Обеспечение приёмки государственных контрактов в электронном виде» 0373100135021000025

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.10.2021 09:0011.10.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0373100135021000025Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по развитию федеральной государственной информационной системы координации информатизации (ФГИС КИ) по приоритетному направлению «Развитие НФАП, включая обеспечение приемки результатов государственных контрактов в электронном виде» в части разработки технического проекта развития федеральной государственной информационной системы координации информатизации по приоритетному направлению «Обеспечение приёмки государственных контрактов в электронном виде»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0373100135021000025

    Уникальный номер закупки

    0373100135021000025

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по развитию федеральной государственной информационной системы координации информатизации (ФГИС КИ) по приоритетному направлению «Развитие НФАП, включая обеспечение приемки результатов государственных контрактов в электронном виде» в части разработки технического проекта развития федеральной государственной информационной системы координации информатизации по приоритетному направлению «Обеспечение приёмки государственных контрактов в электронном виде» 0373100135021000025

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурс в электронной форме

    Дата публикации

    17.09.2021 19:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И КООРДИНАЦИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГБУ ЦЭКИ

    Юридический адрес

    115114, Г МОСКВА, ПЕР 2-Й КОЖЕВНИЧЕСКИЙ, ДОМ 8,

    Почтовый адрес

    115114, Москва, 2-й Кожевнический пер., дом 8

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 0

    Выполнение работ по развитию федеральной государственной информационной системы координации информатизации (ФГИС КИ) по приоритетному направлению «Развитие НФАП, включая обеспечение приемки результатов государственных контрактов в электронном виде» в части разработки технического проекта развития федеральной государственной информационной системы координации информатизации по приоритетному направлению «Обеспечение приёмки государственных контрактов в электронном виде»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Ожидание публикации договора в ЕИС

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0373100135021000025Подведение итогов не позднее Выполнение работ по развитию федеральной государственной информационной системы координации информатизации (ФГИС КИ) по приоритетному направлению «Развитие НФАП, включая обеспечение приемки результатов государственных контрактов в электронном виде» в части разработки технического проекта развития федеральной государственной информационной системы координации информатизации по приоритетному направлению «Обеспечение приёмки государственных контрактов в электронном виде»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по развитию федеральной государственной информационной системы координации информатизации (ФГИС КИ) по приоритетному направлению «Развитие НФАП, включая обеспечение приемки результатов государственных контрактов в электронном виде» в части разработки технического проекта развития федеральной государственной информационной системы координации информатизации по приоритетному направлению «Обеспечение приёмки государственных контрактов в электронном виде»

    Начальная цена

    7 892 640,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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