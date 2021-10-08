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Номер извещения
0171200001921002036
Уникальный номер закупки
0171200001921002036
Наименование закупки
Оказание услуг по определению местоположения береговой линии (границы водного объекта), границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос рек Кубрь, Шаха, Тошма, Выжегда, Семендяйка, Дубец, Заболотная, Игобла, Ленидовская, Мечка, Туганка, Сотимка на территории городского округа г. Переславль-Залесский Ярославской области 0171200001921002036
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурс в электронной форме
Дата публикации
16.09.2021 15:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по определению местоположения береговой линии (границы водного объекта), границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос рек Кубрь, Шаха, Тошма, Выжегда, Семендяйка, Дубец, Заболотная, Игобла, Ленидовская, Мечка, Туганка, Сотимка на территории городского округа г. Переславль-Залесский Ярославской области
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0171200001921002036Подведение итогов не позднее Оказание услуг по определению местоположения береговой линии (границы водного объекта), границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос рек Кубрь, Шаха, Тошма, Выжегда, Семендяйка, Дубец, Заболотная, Игобла, Ленидовская, Мечка, Туганка, Сотимка на территории городского округа г. Переславль-Залесский Ярославской области
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по определению местоположения береговой линии (границы водного объекта), границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос рек Кубрь, Шаха, Тошма, Выжегда, Семендяйка, Дубец, Заболотная, Игобла, Ленидовская, Мечка, Туганка, Сотимка на территории городского округа г. Переславль-Залесский Ярославской области
Начальная цена
3 100 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов