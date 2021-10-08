Выполнение работ по развитию федеральной государственной информационной системы координации информатизации по приоритетным направлениям «Мониторинг достижения показателей национальной цели «Цифровая трансформация», «Информационное сопровождение и поддержка руководителей цифровой трансформации», «Обеспечение надлежащего учёта IT-ресурсов», «Управление жизненным циклом государственных информационных систем», «Мониторинг и сопровождение ведомственных программ цифровой трансформации», а также в части общесистемных сервисов (интеграционных подсистем) 0373100135021000024

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0373100135021000024 Уникальный номер закупки 0373100135021000024 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по развитию федеральной государственной информационной системы координации информатизации по приоритетным направлениям «Мониторинг достижения показателей национальной цели «Цифровая трансформация», «Информационное сопровождение и поддержка руководителей цифровой трансформации», «Обеспечение надлежащего учёта IT-ресурсов», «Управление жизненным циклом государственных информационных систем», «Мониторинг и сопровождение ведомственных программ цифровой трансформации», а также в части общесистемных сервисов (интеграционных подсистем) 0373100135021000024 Валюта процедуры RUB Способ закупки Открытый конкурс в электронной форме Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И КООРДИНАЦИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

Все закупки и тендеры ФГБУ ЦЭКИ Юридический адрес 115114, Г МОСКВА, ПЕР 2-Й КОЖЕВНИЧЕСКИЙ, ДОМ 8, Почтовый адрес 115114, Москва, 2-й Кожевнический пер., дом 8 Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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