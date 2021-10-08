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    Главная / Торги / Выполнение работ по развитию федеральной государственной информационной системы координации информатизации по приоритетным направлениям «Мониторинг достижения показателей национальной цели «Цифровая трансформация», «Информационное сопровождение и поддержка руководителей цифровой трансформации», «Обеспечение надлежащего учёта IT-ресурсов», «Управление жизненным циклом государственных информационных систем», «Мониторинг и сопровождение ведомственных программ цифровой трансформации», а также в части общесистемных сервисов (интеграционных подсистем) 0373100135021000024

    Выполнение работ по развитию федеральной государственной информационной системы координации информатизации по приоритетным направлениям «Мониторинг достижения показателей национальной цели «Цифровая трансформация», «Информационное сопровождение и поддержка руководителей цифровой трансформации», «Обеспечение надлежащего учёта IT-ресурсов», «Управление жизненным циклом государственных информационных систем», «Мониторинг и сопровождение ведомственных программ цифровой трансформации», а также в части общесистемных сервисов (интеграционных подсистем) 0373100135021000024

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2021 09:0008.10.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0373100135021000024Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по развитию федеральной государственной информационной системы координации информатизации по приоритетным направлениям «Мониторинг достижения показателей национальной цели «Цифровая трансформация», «Информационное сопровождение и поддержка руководителей цифровой трансформации», «Обеспечение надлежащего учёта IT-ресурсов», «Управление жизненным циклом государственных информационных систем», «Мониторинг и сопровождение ведомственных программ цифровой трансформации», а также в части общесистемных сервисов (интеграционных подсистем)Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0373100135021000024

    Уникальный номер закупки

    0373100135021000024

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по развитию федеральной государственной информационной системы координации информатизации по приоритетным направлениям «Мониторинг достижения показателей национальной цели «Цифровая трансформация», «Информационное сопровождение и поддержка руководителей цифровой трансформации», «Обеспечение надлежащего учёта IT-ресурсов», «Управление жизненным циклом государственных информационных систем», «Мониторинг и сопровождение ведомственных программ цифровой трансформации», а также в части общесистемных сервисов (интеграционных подсистем) 0373100135021000024

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурс в электронной форме

    Дата публикации

    16.09.2021 13:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И КООРДИНАЦИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГБУ ЦЭКИ

    Юридический адрес

    115114, Г МОСКВА, ПЕР 2-Й КОЖЕВНИЧЕСКИЙ, ДОМ 8,

    Почтовый адрес

    115114, Москва, 2-й Кожевнический пер., дом 8

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 0

    Выполнение работ по развитию федеральной государственной информационной системы координации информатизации по приоритетным направлениям «Мониторинг достижения показателей национальной цели «Цифровая трансформация», «Информационное сопровождение и поддержка руководителей цифровой трансформации», «Обеспечение надлежащего учёта IT-ресурсов», «Управление жизненным циклом государственных информационных систем», «Мониторинг и сопровождение ведомственных программ цифровой трансформации», а также в части общесистемных сервисов (интеграционных подсистем)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Ожидание публикации договора в ЕИС

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0373100135021000024Подведение итогов не позднее Выполнение работ по развитию федеральной государственной информационной системы координации информатизации по приоритетным направлениям «Мониторинг достижения показателей национальной цели «Цифровая трансформация», «Информационное сопровождение и поддержка руководителей цифровой трансформации», «Обеспечение надлежащего учёта IT-ресурсов», «Управление жизненным циклом государственных информационных систем», «Мониторинг и сопровождение ведомственных программ цифровой трансформации», а также в части общесистемных сервисов (интеграционных подсистем)

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по развитию федеральной государственной информационной системы координации информатизации по приоритетным направлениям «Мониторинг достижения показателей национальной цели «Цифровая трансформация», «Информационное сопровождение и поддержка руководителей цифровой трансформации», «Обеспечение надлежащего учёта IT-ресурсов», «Управление жизненным циклом государственных информационных систем», «Мониторинг и сопровождение ведомственных программ цифровой трансформации», а также в части общесистемных сервисов (интеграционных подсистем)

    Начальная цена

    280 339 920,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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