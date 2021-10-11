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    Главная / Торги / Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемому тарифу на межмуниципальном маршруте № 531 "Поронайск - Ноглики - Поронайск". 0361200015021005102

    Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемому тарифу на межмуниципальном маршруте № 531 "Поронайск - Ноглики - Поронайск". 0361200015021005102

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.10.2021 01:0011.10.2021 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0361200015021005102Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемому тарифу на межмуниципальном маршруте № 531 "Поронайск - Ноглики - Поронайск".Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0361200015021005102

    Уникальный номер закупки

    0361200015021005102

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемому тарифу на межмуниципальном маршруте № 531 "Поронайск - Ноглики - Поронайск". 0361200015021005102

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурс в электронной форме

    Дата публикации

    16.09.2021 07:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
    Все закупки и тендеры ГКУ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 0

    Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемому тарифу на межмуниципальном маршруте № 531 "Поронайск - Ноглики - Поронайск".

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Ожидание публикации договора в ЕИС

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0361200015021005102Подведение итогов не позднее Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемому тарифу на межмуниципальном маршруте № 531 "Поронайск - Ноглики - Поронайск".

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемому тарифу на межмуниципальном маршруте № 531 "Поронайск - Ноглики - Поронайск".

    Начальная цена

    19 826 141,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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