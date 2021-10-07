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Номер извещения
0348100042421000077
Уникальный номер закупки
0348100042421000077
Наименование закупки
Выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Восстановление земляного полотна, полосы отвода; устранение деформаций и повреждений дорожной одежды; восстановление автобусных остановок; восстановление тротуаров; организация временных ограничений транспортных средств, установка временных дорожных знаков – на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа км 29+000 – км 39+000, км 63+283 – км 69+000 (Лот 88). 0348100042421000077
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурс в электронной форме
Дата публикации
15.09.2021 18:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Восстановление земляного полотна, полосы отвода; устранение деформаций и повреждений дорожной одежды; восстановление автобусных остановок; восстановление тротуаров; организация временных ограничений транспортных средств, установка временных дорожных знаков – на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа км 29+000 – км 39+000, км 63+283 – км 69+000 (Лот 88).
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0348100042421000077Подведение итогов не позднее Выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Восстановление земляного полотна, полосы отвода; устранение деформаций и повреждений дорожной одежды; восстановление автобусных остановок; восстановление тротуаров; организация временных ограничений транспортных средств, установка временных дорожных знаков – на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа км 29+000 – км 39+000, км 63+283 – км 69+000 (Лот 88).
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Восстановление земляного полотна, полосы отвода; устранение деформаций и повреждений дорожной одежды; восстановление автобусных остановок; восстановление тротуаров; организация временных ограничений транспортных средств, установка временных дорожных знаков – на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа км 29+000 – км 39+000, км 63+283 – км 69+000 (Лот 88).
Начальная цена
257 821 977,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов