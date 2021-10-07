Оказание услуг по обеспечению доступа к геоаналитической системе с целью проведения ежегодного мониторинга и оценки состояния рынка внутреннего и внешнего туризма на территории Ярославской области, а также выявления перспективных направлений развития туристической отрасли региона 0171200001921002011

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0171200001921002011 Уникальный номер закупки 0171200001921002011 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по обеспечению доступа к геоаналитической системе с целью проведения ежегодного мониторинга и оценки состояния рынка внутреннего и внешнего туризма на территории Ярославской области, а также выявления перспективных направлений развития туристической отрасли региона 0171200001921002011 Валюта процедуры RUB Способ закупки Открытый конкурс в электронной форме Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

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