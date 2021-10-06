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    Главная / Торги / Оказание услуг по организации и проведению обучающей программы профессиональной переподготовки «Специалист по социальной реабилитации» 0832200006621001213

    Оказание услуг по организации и проведению обучающей программы профессиональной переподготовки «Специалист по социальной реабилитации» 0832200006621001213

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.10.2021 08:0006.10.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0832200006621001213Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации и проведению обучающей программы профессиональной переподготовки «Специалист по социальной реабилитации»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0832200006621001213

    Уникальный номер закупки

    0832200006621001213

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по организации и проведению обучающей программы профессиональной переподготовки «Специалист по социальной реабилитации» 0832200006621001213

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурс в электронной форме

    Дата публикации

    14.09.2021 17:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
    Все закупки и тендеры ГКУ НО "ЦРЗ НО"

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 0

    Оказание услуг по организации и проведению обучающей программы профессиональной переподготовки «Специалист по социальной реабилитации»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Ожидание публикации договора в ЕИС

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0832200006621001213Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации и проведению обучающей программы профессиональной переподготовки «Специалист по социальной реабилитации»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по организации и проведению обучающей программы профессиональной переподготовки «Специалист по социальной реабилитации»

    Начальная цена

    216 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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