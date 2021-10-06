Оказание услуг по определению местоположения береговой линии (границы водного объекта), границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос рек Шевелюха, Титовка, Ирень, Щетка, Березняк (Пекша), а также Кавардаковского ручья, ручья Бурчиха, ручья Полянского, Тропинского ручья и ручья Черная Лужа на территории г. Ярославля и Ярославского районов Ярославской области 0171200001921002005

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0171200001921002005 Уникальный номер закупки 0171200001921002005 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по определению местоположения береговой линии (границы водного объекта), границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос рек Шевелюха, Титовка, Ирень, Щетка, Березняк (Пекша), а также Кавардаковского ручья, ручья Бурчиха, ручья Полянского, Тропинского ручья и ручья Черная Лужа на территории г. Ярославля и Ярославского районов Ярославской области 0171200001921002005 Валюта процедуры RUB Способ закупки Открытый конкурс в электронной форме Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

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