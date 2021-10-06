Выполнение научно-исследовательской работы на тему "Разработка проектов Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года" (9612-КвЭФ) 0891200000621009380

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0891200000621009380 Уникальный номер закупки 0891200000621009380 Номер закупки Наименование закупки Выполнение научно-исследовательской работы на тему "Разработка проектов Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года" (9612-КвЭФ) 0891200000621009380 Валюта процедуры RUB Способ закупки Открытый конкурс в электронной форме Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК"

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