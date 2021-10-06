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Номер извещения
0891200000621009380
Уникальный номер закупки
0891200000621009380
Наименование закупки
Выполнение научно-исследовательской работы на тему "Разработка проектов Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года" (9612-КвЭФ) 0891200000621009380
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурс в электронной форме
Дата публикации
14.09.2021 10:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Выполнение научно-исследовательской работы на тему "Разработка проектов Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года" (9612-КвЭФ)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0891200000621009380Подведение итогов не позднее Выполнение научно-исследовательской работы на тему "Разработка проектов Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года" (9612-КвЭФ)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение научно-исследовательской работы на тему "Разработка проектов Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года" (9612-КвЭФ)
Начальная цена
10 583 333,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов