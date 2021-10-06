Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение научно-исследовательской работы на тему "Разработка проектов Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года" (9612-КвЭФ) 0891200000621009380

    Выполнение научно-исследовательской работы на тему "Разработка проектов Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года" (9612-КвЭФ) 0891200000621009380

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.10.2021 03:0006.10.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0891200000621009380Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение научно-исследовательской работы на тему "Разработка проектов Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года" (9612-КвЭФ)Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0891200000621009380

    Уникальный номер закупки

    0891200000621009380

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение научно-исследовательской работы на тему "Разработка проектов Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года" (9612-КвЭФ) 0891200000621009380

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурс в электронной форме

    Дата публикации

    14.09.2021 10:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК"
    Все закупки и тендеры ГКУ "ЗАБГОСЗАКУП"

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 0

    Выполнение научно-исследовательской работы на тему "Разработка проектов Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года" (9612-КвЭФ)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Ожидание публикации договора в ЕИС

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0891200000621009380Подведение итогов не позднее Выполнение научно-исследовательской работы на тему "Разработка проектов Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года" (9612-КвЭФ)

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение научно-исследовательской работы на тему "Разработка проектов Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года" (9612-КвЭФ)

    Начальная цена

    10 583 333,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить