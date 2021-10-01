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    Главная / Торги / Оказание услуг по организации и проведению мероприятия, установленного государственным заданием для ФГБУ «Дом народов России» на 2021 год: Всероссийская общественная премия за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «ГОРДОСТЬ НАЦИИ». 0800400004921000012

    Оказание услуг по организации и проведению мероприятия, установленного государственным заданием для ФГБУ «Дом народов России» на 2021 год: Всероссийская общественная премия за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «ГОРДОСТЬ НАЦИИ». 0800400004921000012

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2021 06:0001.10.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0800400004921000012Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации и проведению мероприятия, установленного государственным заданием для ФГБУ «Дом народов России» на 2021 год: Всероссийская общественная премия за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «ГОРДОСТЬ НАЦИИ».Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0800400004921000012

    Уникальный номер закупки

    0800400004921000012

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по организации и проведению мероприятия, установленного государственным заданием для ФГБУ «Дом народов России» на 2021 год: Всероссийская общественная премия за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «ГОРДОСТЬ НАЦИИ». 0800400004921000012

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурс в электронной форме

    Дата публикации

    09.09.2021 18:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ НАРОДОВ РОССИИ"
    Все закупки и тендеры ФГБУ "ДОМ НАРОДОВ РОССИИ"

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 0

    Оказание услуг по организации и проведению мероприятия, установленного государственным заданием для ФГБУ «Дом народов России» на 2021 год: Всероссийская общественная премия за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «ГОРДОСТЬ НАЦИИ».

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Ожидание публикации договора в ЕИС

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0800400004921000012Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации и проведению мероприятия, установленного государственным заданием для ФГБУ «Дом народов России» на 2021 год: Всероссийская общественная премия за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «ГОРДОСТЬ НАЦИИ».

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по организации и проведению мероприятия, установленного государственным заданием для ФГБУ «Дом народов России» на 2021 год: Всероссийская общественная премия за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «ГОРДОСТЬ НАЦИИ».

    Начальная цена

    11 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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