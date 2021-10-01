Оказание услуг по организации и проведению мероприятия, установленного государственным заданием для ФГБУ «Дом народов России» на 2021 год: Всероссийская общественная премия за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «ГОРДОСТЬ НАЦИИ». 0800400004921000012

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0800400004921000012 Уникальный номер закупки 0800400004921000012 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по организации и проведению мероприятия, установленного государственным заданием для ФГБУ «Дом народов России» на 2021 год: Всероссийская общественная премия за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «ГОРДОСТЬ НАЦИИ». 0800400004921000012 Валюта процедуры RUB Способ закупки Открытый конкурс в электронной форме Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ НАРОДОВ РОССИИ"

Все закупки и тендеры ФГБУ "ДОМ НАРОДОВ РОССИИ" Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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