Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / ОК-№-11635/21 "Выполнение всего комплекса работ по ремонту моста через ручей на км 27+700 автомобильной дороги Тюхтет – Чиндат в Тюхтетском районе Красноярского края." 0119200000121011438

    ОК-№-11635/21 "Выполнение всего комплекса работ по ремонту моста через ручей на км 27+700 автомобильной дороги Тюхтет – Чиндат в Тюхтетском районе Красноярского края." 0119200000121011438

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.09.2021 04:0028.09.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0119200000121011438Дата и время окончания срока приема заявок ОК-№-11635/21 "Выполнение всего комплекса работ по ремонту моста через ручей на км 27+700 автомобильной дороги Тюхтет – Чиндат в Тюхтетском районе Красноярского края."Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0119200000121011438

    Уникальный номер закупки

    0119200000121011438

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ОК-№-11635/21 "Выполнение всего комплекса работ по ремонту моста через ручей на км 27+700 автомобильной дороги Тюхтет – Чиндат в Тюхтетском районе Красноярского края." 0119200000121011438

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурс в электронной форме

    Дата публикации

    06.09.2021 13:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
    Все закупки и тендеры

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 0

    ОК-№-11635/21 "Выполнение всего комплекса работ по ремонту моста через ручей на км 27+700 автомобильной дороги Тюхтет – Чиндат в Тюхтетском районе Красноярского края."

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Ожидание публикации договора в ЕИС

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0119200000121011438Подведение итогов не позднее ОК-№-11635/21 "Выполнение всего комплекса работ по ремонту моста через ручей на км 27+700 автомобильной дороги Тюхтет – Чиндат в Тюхтетском районе Красноярского края."

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ОК-№-11635/21 "Выполнение всего комплекса работ по ремонту моста через ручей на км 27+700 автомобильной дороги Тюхтет – Чиндат в Тюхтетском районе Красноярского края."

    Начальная цена

    10 690 448,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить